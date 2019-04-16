وزير ثقافة فرنسا: الدولة تتحمل ترميم "نوتردام"..وندرس اللجوء لأموال الضرائب

كتب ــ أحمد علوى

أكد وزير الثقافة الفرنسى فرانك ريستر، أن "الدولة ستتحمل حصتها من المسئولية "لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام".

وقال الوزير الفرنسى لوسائل الإعلام الفرنسية اليوم الثلاثاء،"إن هناك دراما استثنائية والدولة ستفعل الشيء الصحيح ولكن عندما تكون هناك مثل هذه الطاقة والإرادة للتضامن، يجب علينا الاعتماد على هذا الحماس وعدم وضعه جانباً: نحن بحاجة إلى الجميع ".

وأضاف الوزير، في إشارة إلى موقع rebatirnotredamedeparis.fr هذا يجب أن يسمح لجمع كل التبرعات، مشيرا إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم مقدار الترميم ومدة العمل، ولكن بالطبع سيتخطى ترميمها الملايين.

وأوضح، "سندرس مع الحكومة إمكانية اللجوء لجزء من أموال الضرائب، للمساهمة فى الترميم، وكذلك كل الإمكانيات التى ستساهم فى عملية إعادة البناء".