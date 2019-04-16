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مصر للطيران تتعاقد مع شركة "VMail" من أجل تبادل بيانات البريد إلكترونيا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:35 م
مصر للطيران تتعاقد مع شركة "VMail" من أجل تبادل بيانات البريد إلكترونيا مصر للطيران
كتب هانى عثمان
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نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، في التعاقد مع شركة "VMail" الأمريكية من أجل تبادل بيانات البريد الكترونيا "EDI" ،والذي يسمح للعمليات التجارية بأن تتم إلكترونياً ويحقق العديد من المنافع وتساعد في إجراء التفاوض بين الأطراف وإبرام العقود والاستعلامات وطلبات الشراء ومواعيد الشحن وخطابات الاعتماد و للمنشآت التجارية.

من جانبه قال الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي،  تم التفعيل المباشر لنظام الربط الالكتروني الجديد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، مما سيكون له اثر ايجابي في رفع معدلات الاداء وتقديم خدمة اليكترونية أفضل لمنظومة تداول شحنات البريد.

فيما أوضح هشام عليوة ، رئيس قطاع حركة البضائع، أنه تم الانتهاء من التدريب علي النظام الجديد بواسطة خبراء من شركة "vmail" الأمريكية، حيث تم إجراء التدريب النظري والعملي لمستخدمي النظام الجديد بمجمع بضائع القاهرة خلال الثلاثة أيام الماضية باستخدام احدث اجهزة القراءة الاليكترونية والتي قامت شركة مصر للطيران للشحن الجوي بتوفيرها لتتواكب مع احدث الأنظمة العالمية في هذا الشأن .

يأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها شركة مصر للطيران في الفترة الحالية للمساهمة في خلق قيمة مضافة للشركة القابضة وشركاتها التابعة وتعظيم العائد علي الاستثمار بالشركة وتسريع نقل البيانات والمعلومات من أجل القدرة علي المنافسة.


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