مدير أمن كفر الشيخ يتفقد منافذ "كلنا واحد" بقلين لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، منافذ مبادرة وزارة الداخلية " كلنا واحد " لرفع المعاناة وتخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين بمركز ومدينة قلين.

واطمأن مدير الأمن على توفير السلع التموينية واللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة والمنتجات والسلع الرمضانية بأسعار فى متناول المواطن العادى، والدفع بمنفذ متنقل لبيع السلع الغذائية،وشهد المنفذ زحاماً شديداً من قبل المواطنين، للحصول على السلع الغذائية بسعر مخفض، وتم الدفع بسيارة مُحملة باللحوم المبردة والسلع الغذائية بمدينة قلين لتخفيف العبء عن المواطنيين بعد ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية، وعرضت السيارة منتجات من لحوم وأسماك وسلع مختلفة بأسعار مخفضة، وشهدت إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين أمام موقف الأتوبيس بمدينه قلين.

وقدم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، شكره للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، والقيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة، لجهودهم فى حماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة، وجميع المشاركين بمبادرة " كلنا واحد "، لجهودهم المخلصة والوطنية في تخفيف العبء على المواطنين وتخفيض الأسعار استعدادًا لشهر رمضان المبارك، كما قدم الشكر للشباب بمؤسسة الشباب للتنمية المستدامة كنموذج للعطاء.