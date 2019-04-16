video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد منافذ "كلنا واحد" بقلين لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 07:22 م
مدير أمن كفر الشيخ يتفقد منافذ "كلنا واحد" بقلين لتوفير السلع بأسعار مخفضة مدير أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تفقد اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، منافذ مبادرة وزارة الداخلية " كلنا واحد " لرفع المعاناة وتخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين بمركز ومدينة قلين.

واطمأن مدير الأمن على توفير السلع التموينية واللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة والمنتجات والسلع الرمضانية بأسعار فى متناول المواطن العادى، والدفع بمنفذ متنقل لبيع السلع الغذائية،وشهد المنفذ زحاماً شديداً من قبل المواطنين، للحصول على السلع الغذائية بسعر مخفض، وتم الدفع بسيارة مُحملة باللحوم المبردة والسلع الغذائية بمدينة قلين لتخفيف العبء عن المواطنيين بعد ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية، وعرضت السيارة منتجات من لحوم وأسماك وسلع مختلفة بأسعار مخفضة، وشهدت إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين أمام موقف الأتوبيس بمدينه قلين.

وقدم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، شكره للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، والقيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة، لجهودهم فى حماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة، وجميع المشاركين بمبادرة " كلنا واحد "، لجهودهم المخلصة والوطنية في تخفيف العبء على المواطنين وتخفيض الأسعار استعدادًا لشهر رمضان المبارك، كما قدم  الشكر للشباب بمؤسسة الشباب للتنمية المستدامة كنموذج للعطاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الغرفة التجارية بكفر الشيخ: الخروج للتصويت لصالح التعديلات الدستورية واجب وطنى

كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

قلين

مبادرة

كلنا واحد

مدير أمن كفر الشيخ




لا تفوتك
أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

محمد صلاح ملك الهدافين فى الدورى الإنجليزى منذ أغسطس 2017

محمد صلاح ملك الهدافين فى الدورى الإنجليزى منذ أغسطس 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة