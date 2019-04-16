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طوارئ فى غرف عمليات المرور بسبب سوء الأحوال الجوية على الطرق السريعة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 07:42 ص
طوارئ فى غرف عمليات المرور بسبب سوء الأحوال الجوية على الطرق السريعة خدمات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأ اليوم الثلاثاء، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

 

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

 

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

 

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000 .

 


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