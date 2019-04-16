سفير فرنسا لـ"اليوم السابع": نشكر الرئيس السيسى على تضامنه فى مأساة نوتردام

كتبت: إنجى مجدى

أعرب سفير فرنسا لدى القاهرة، ستيفان روماتييه، عن شكره وتقديره لرسائل التضامن والمساندة من قبل الرئاسة المصرية لفرنسا فى ذلك حادث حريق كاتدرائية نوتردام المأسوى الذى شهدته العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس.

وقال روماتييه فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عبر الهاتف: "أود أن أشكر وأشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى بادر بالإعراب عن تضامنه ومساندته لفرنسا عبر تدوينه على حسابه بموقع تويتر عقب اندلاع الحريق."

وأشار إلى سيل من رسائل التضامن مع فرنسا من قبل السلطات المصرية على أعلى مستوى، قائلا "تلقينا اتصالات من وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الأثار خالد عنانى، ووزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم، فضلا عن اتصال قداسة البابا تواضروس، للإعراب عن تضامنهم فى هذه المأساة."

وأضاف إن الفرنسيون ليسوا وحدهم الذين تأثروا بهذه المآساة وهذه الفاجعة، ولكن التأثر جاء من جميع انحاء العالم ومن بينهم "أصدقائنا المصريين، يتوافد علينا المئات والمئات من رسائل التضامن والتأثر من جانب أصدقاءنا المصريين المحبين لفرنسا."