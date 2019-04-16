رئيس وزراء العراق: نسعى للاستفادة من التجربة الكورية الاقتصادية والخدمية

وكــــــــالات الأنباء

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن العراق يسعى بجدية للاستفادة من التجربة الكورية الجنوبية في تطوير قطاعات الصحة والزراعة وتوفير أنظمة ري حديثة ومعامل لانتاج المواد الزراعية وتطوير وإكساء الطرق والإعمار وبناء المدارس، اضافة الى فتح مصانع تجميع وانتاج صناعة السيارات الكورية .

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين عبد المهدي ومستشار الرئيس الكوري الجنوبي هانغ بيونغ دو والوفد المرافق له، الذي يضم نائب رئيس شركة هونداي للانشاءات ورئيس شركة كاي للصناعات الجوية الحربية، ومسؤولين في وزارة الخارجية والسفير الكوري في بغداد

وابلغ عبدالمهدي بيونغ دو أهمية التعاون من أجل تحقيق المنفعة للبلدين وتشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة والخريجين والمهندسين العراقيين في الشركات الكورية الجنوبية ونقل خبراتها المتنوعة للعراق، موجهاً الشكر للوفد الكوري لاستجابته بإقامة مستشفى أمراض القلب للاطفال، والمراكز الصحية المتخصصة التي يحتاجها العراق.

ونقل المسؤول الكوري تحيات رئيس كوريا الجنوبية رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن "تضامنه مع الشعب العراقي وضحايا العبّارة في الموصل".