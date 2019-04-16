تعرف على محاور أسبوع القاهرة للمياه × 9 نقاط

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى عن تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثانية هذا العام، المقررة أكتوبر المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" حيث من المتوقع حضور أكثر من 500 مشارك من مختلف البلدان، حيث تم الانتهاء من تحديد محاور المؤتمر الذى يعقد على مدار اسبوع بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه .

وفى التقرير التالى نرصد المحاور التى يناقشها الأسبوع فى 9 نقاط.

1- رفع الكفاءة فى استخدام المياه المنزلية والزراعية والصناعية.

2- الحد من التلوث وتدهور نوعية المياه.

3- التكيف مع ندرة المياه لتحقيق الأمن الغذائى.

4- تعزيز مبدأ المحاسبة المائية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.

5- توفير المياه النظيفة والصرف الصحى الآمن.

6- الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

7- إدارة المياه للتخفيف من الفقر والجوع.

8- التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمياه.

9- دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى إدارة المياه.