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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:52 م
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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:32 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% خاسرا عدد 13.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2791.87 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 443.3 مليون سهم محققة ما قيمته 351.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4907 صفقة ل35 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقرت 5 أسهم.

 

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.91%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.70%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 8.56%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 7.25%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف عجمان بنسبة 3.37%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.11%


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