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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:23 م
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تحت شعار "تنظيم الأسرة والمواطنة"..الأوقاف تنظم الدورة الـ 15 للدعاة بسوهاج

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:19 م
تحت شعار "تنظيم الأسرة والمواطنة"..الأوقاف تنظم الدورة الـ 15 للدعاة بسوهاج تثقيفية دعاة وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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أكد الشيخ محمد عثمان البسطويسي، منسق وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان، أن الأوقاف تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح ، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف مثمنًا دور وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير.

وقال د. علاء حسن جابر مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بأسيوط، خلال الدورة التدريبية الخامسة عشرة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف سوهاج،  أن الإنسان يجب أن ينتمي إلى وطنه الذي يعيش فيه ، مستشهدًا بقول رسول الإنسانية (صلى الله عليه وسلم)  حين خروجه من مكة المكرمة ” والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض إليَّ ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك ” ،  مبينًا أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وضع أسس التعايش السلمي ومفهوم الدولة الوطنية في المدينة المنورة ، علمًا بأن المجتمع كان فيه طوائف مختلفة ، ونحن في وطننا الحبيب يجب أن نعيش فيه جنبًا إلى جنب.

   وأشاد حمدي نادي مسئول المجلس القومي للسكان، بثقافة ووعى المجتمع المصري  ومدي العظمة والعمارة والحضارة والتعليم الذي كان يعيشه المجتمع المصري ، مبينًا أن زيادة عدد السكان علي الموارد المتاحة تمثل عبئا على كل قطاعات الدولة ، وأن الدولة تقوم الآن على تحسين الخصائص السكانية، وأنها تقوم بعمل ظهير صحراوي في أغلب المدن والمحافظات فمثلا نجد القاهرة الجديدة ، ودمياط الجديدة ، والمنيا الجديدة ، وأسيوط الجديدة ، وسوهاج الجديدة لإعادة توزيع السكان قدر المستطاع  .

 
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