المرور تحذر من السرعات الزائدة بسبب الشبورة على الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات، من السير بسرعات زائدة على الطرق بعد ظهور الشبورة، على الطرق الرابطة بين المحافظات منعا لوقوع الحوادث.

ونشرت الإدارة الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة لتجنب الحوادث المرورية التى قد تحدث بسبب تقلبات الطقس، وحالات الشبورة المائية على الطرق السريعة.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات الأمنية بصفة مستمرة على الطرق المهمة والتابعة للإدارة مزودة بسيارات إغاثة وسيارات دفع رباعى، ومراقبة الطرق عن طريق كاميرات المراقبة وغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور على مدار الـ24 ساعة، فضلا عن نشر مجموعة من النصائح المهمة لقائدى السيارات حفاظا على أرواحهم، بتأجيل رحلاتهم خلال الشبورة الكثيفة، والتى تعيق الرؤية لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية.

كما نصحت إدارة المرور، بإضاءة جميع أنوار السيارة، بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى يكون مرئيا بالنسبة للغير، وفتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها واستخدام آلات التنبية على فترات، والسير بهدوء فى حالة تسمح بالرؤية، مع مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والأخرى، ويجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء، وعدم التخطى بالسيارة لسيارة أخرى.

كما ناشدت إدارة المرور بالسير بسرعة منخفضة، نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة، والتحكم فى عجلة القيادة جيدا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقا، وتشغيل المسّاحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلا، مع تواجد الخدمات على كافة الطرق السريعة.