الفريق مهاب مميش: عبور 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى وسيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 51 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم اليابان MANHATTAN PRIDG بحمولة 159 ألف طن، قادمة من اليونان، ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية MYK OWL ، بحمولة 149 ألف طن قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى اليونان.

كما أعلنت موانئ بورسعيد، أن إجمالى حركة السفن اليوم 23 سفينة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات، وغادر الميناء سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، ودخول سفينتين بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.