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السيسى يصطحب طلاب الجامعات والكليات العسكرية خلال تفقده قاعدة محمد نجيب

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:59 م
السيسى يصطحب طلاب الجامعات والكليات العسكرية خلال تفقده قاعدة محمد نجيب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات المصرية وطلبة القوات العسكرية والشرطة، خلال تفقده استعداد وجاهزية قوات قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وحلقت 5 طائرات هيلكوبتر حاملة أعلام القوات المسلحة وأعلام أفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى سماء المنطقة.

 

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وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة، كمًا ونوعًا، والتى تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل القوات المسلحة.

 

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وتضم القاعدة العسكرية، العديد من التجهيزات، التى تؤهلها لتكون ملتقى لتنفيذ العديد من التدريبات المشتركة أبزرها التدريب المصرى الأمريكى "النجم الساطع"، والتدريب المصرى الفرنسى المشترك، بالإضافة لـ"النجم الساطع 2018" بمشاركة العديد من الدول، والتدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة".


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