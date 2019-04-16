الزملوط يوجه بسرعة إنشاء فصول إضافية لاستيعاب كثافة التلاميذ بمدرسة 25 يناير

الوادى الجديد- فريق المحافظات

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي بمدينة الخارجة، وذلك في استجابة فورية لطلب أولياء أمور تلاميذ المدرسة، وبحث شكواهم من كثافة التلاميذ في الفصول، مما يؤثر علي مستوي الخدمة التعليمية المقدمة لهم.

ووجه الزملوط، بسرعة عمل مقايسة عاجلة من هيئة الأبنية التعليمية للمساحات غير المستغلة بالدور الأرضي بالمدرسة، واستغلالها بإنشاء فصول لاستيعاب الكثافة العددية للتلاميذ، مشددا بضرورة سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء الفصول قبل العام الدراسي القادم .

كما وجه أيضا، بسرعة إنشاء مطبات بالطريق أمام المدرسة، لحماية أرواح التلاميذ من السيارات المارة .

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بأن السبب في كثافة التلاميذ بالمدرسة هو إزدياد التوسع العمراني بالمنطقة ، مؤكدا بأن جميع مدارس المحافظة تشهد انخفاض في كثافة الفصول، حيث سعة الفصل الواحد لا تتعدي 30 تلميذ .