إصابة 9 أشخاص بينهم أمينى شرطة فى حوادث متفرقة على طرق ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أصيب 9 أشخاص صباح اليوم، فى 3 حوادث متفرقة ببنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات بنى سويف التخصصى "العام سابقا" والجامعى وأهناسيا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، 3 إخطارات من شرطة النجدة تفيد بتصادم سيارة ربع نقل مع ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، بحرى نفق أبو صالح، بإتجاه القاهرة وهم "محمد أبو الوفاء على 31 سنة، سائق ، قنا اشتباه كسر بالعمود الفقرى، علاء عبد الجابر سيد 26 سنة ، سائق، قنا اشتباه كسر بالساق اليمنى، جنا محمود محمد 5 سنوات مركز الفشن ببنى سويف، اشتباه كسر بالقدم اليمنى" وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام.

كما اصطدمت أربع سيارات نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق بياض ونتج عن الحادث إصابة كل من أسامه محمود أنور 41 سنة، من أسوان، كسر مضاعف بالقدم اليمنى ، عبد العال سيد عبد الرازق51 سنة ، أسوان ، جروح وكدمات ، علاوة على شخصين آخرين.

كما انقلبت سياره نقل على طريق بنى سويف الزعفرانة الجديد، ما أدى إلى إصابة شخصين، بالإضافة إلى تصادم سياره ملاكى ودراجة بخارية على طريق مركز أهناسيا - قاى، غرب بنى سويف، ونتج عن الحادث إصابة كل من "جمعه عبد الحميد عبد الستار 42 سنة قريه جاويش، أمين شرطه، اشتباه كسر بالساق الأيسر - جاد الله سيد محمد39 سنة جاويش ، أمين شرطه" اشتباه كسر بالساق الأيسر، تحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق. .