إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، الأغانى الوطنية، قبل ساعة من انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال للتصويت النهائى على التعديلات الدستورية.

وتنوعت الأغانى التى تم بثها ما بين أغانى لنجوم الغناء القدامى مثل أغنية" يا حبيبتى يا مصر" للفنانة شادية و"عظيمة يا مصر للفنان وديع الصافى، كما بثت الإذاعة أغنية بلدنا للفنانة شيرين عبدالوهاب، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب 3 جلسات اليوم ، لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها .

كان على عبدالعال النواب رئيس البرلمان، قد طالب النواب خلال جلسة أمس التواجد مبكرًا، خاصة أن الجلسة ستنعقد في تمام الساعة العاشرة، مؤكدا على ضرورة حضور النواب لجلسة اليوم الثلاثاء، للمشاركة بأعمال التصويت علي التعديلات الدستورية فى شكلها النهائى، ليعقبها إخطار رئيس الجمهورية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الاستفتاء.