أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

كتب هانى الحوتى

طمأن اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رجال الأعمال على مخطط العاصمة الإدارية، وتوافر كافة الخدمات بها بما يسمح بنقل الوزارات إلى الحى الحكومى منتصف العام المقبل، قائلا: "العاصمة الإدارية مخططة جيدا، وأنا متأكد شخصيا من جودة التخطيط، وكل الخدمات متوافرة وبجودة سواء التى تنفذها الدولة أو القطاع الخاص".

واستعرض عابدين، عددا من الخدمات المتوافرة بالعاصمة الإدارية، بالنسبة للخدمات التعليمية، قال إنه جارى إنشاء 8 جامعات منهم واحدة بدأت تعمل بالفعل بها وهى الجامعة الكندية، وتضم نحو 250 طالب فى المرحلة الأولى، والعام الدراسى الجديد ستعمل 6 جامعات، وذكر فى هذا الصدد أن تلك الجامعات تم الموافقة عليها بعد دراسة جيدة من وزارة التعليم العالى لفحص مستوى الجامعات الأجنبية المشاركة، لاختيار جامعات مصنفة عالميا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارة ما يقرب من 50 من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الاثنين، أما بالنسبة للمدارس، فالدولة ممثلة فى الشركة ستنشئ مدرستين فقط لعدم تواجد عدد كبير من السكان، ولكن هناك 40 مدرسة خاصة لغات جارى إنشائها، وبالنسبة للخدمات الصحية، ستتولى الشركة إنشاء مستشفى حكومى للموظفين بسعة 150 سرير، وهناك طلبات كثيرة من مستثمرين لإنشاء مستشفيات صغيرة أو عيادات خاصة، وسنطور الخدمة الصحية وفقا لعدد السكان، وهناك مخطط كامل للخدمات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتابع عابدين، حديثه: "أما بالنسبة لخدمات النقل، فأن الرئيس وافق على شراء 1000 أتوبيس كهربائى لنقل الموظفين العاملين بالوزارات، وسيتم استلامها قبل نقل الوزارات مارس المقبل، بخلاف إنشاء قطار سريع ومونوريل لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة، كما هناك شبكة طرق يصل عرضها ل124 متر ، وهى أكبر من شارع التسعين، مما يساعد على عدم وجود تكدس، بخلاف طريق الخدمة يمينا ويسارا، وبالنسبة للإسكان، جارى إنشاء 20 ألف وحدة لصغار بالحكومة على بعد 7 كيلو من الحى الحكومى بمدينة بدر، وكبار الموظفين سيحصلون على وحدات سكنية فى أحياء العاصمة بتسهيلات".

وجاء أبرز المشاركين بالزيارة وهم على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائبه فتح الله فوزى، وكلا من حسن الشافعى، مجد الدين المنزلاوى أعضاء مجلس الإدارة، محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء.

كما شارك بالزيارة محمد قاسم رئيس الشركة المصرية المالية للتجارة، يسرى الشرقاوى رئيس شركة HOC للاستشارات الاستثمارية، فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وكلا من شركة لمياء خضر، محمد راجح، عبد الوهاب عبد المنعم،وائل عامر، باسم نصرى ياسر عبد السلام، من الشركة، محمد الهوارى رئيس شركة حلو الشام للصناعات الغذائية والاستثمار الزراعى.

واستهل الوفد الزيارة، بلقاء عقد بإحدى فنادق القاهرة الجديدة، استمعوا خلال لشرح من مسئولى شركة العاصمة الإدارية الجديدة حول ما تم إنجازه من مشروع سواء المتعلق ببناء الأحياء السكنية ودور العبادة والبنية التحتية والطرق والحى الحكومى والنهر الأخضر، كما عقدوا حلقة نقاشية مع اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بالفرص الاستثمارية للقطاع، واقتصاديات المشروع.