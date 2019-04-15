100 مليون صحة تجرى الفحوصات لـ2 مليون و281 ألف مواطن فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات لـ 2 مليون و281 ألف و941 مواطناً ، بنسبة 90% من المستهدف اليومى التراكمى للمحافظة منذ بدء أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية بالمحافظة.

أكد المحافظ أن كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الحرجة والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة و سيارات العيادات المتنقلة تواصل استقبال المواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى التابعة لها لإجراء المسح الطبى اللازم داعياً جميع المواطنين للمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحتهم .

من جانبها، أوضحت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المبادرة تستهدف فى محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن ، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة لاستقبال المواطنين، مؤكدة أن المسح الطبى مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.

وأضافت وكيل الوزارة ان هناك متابعة دورية لسير أعمال المبادرة فى المستشفيات والوحدات وأماكن تواجد فرق العمل الطبية للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة، و تقديم كافة التسهيلات للمواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.