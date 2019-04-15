video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

100 مليون صحة تجرى الفحوصات لـ2 مليون و281 ألف مواطن فى المنيا

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:02 م
100 مليون صحة تجرى الفحوصات لـ2 مليون و281 ألف مواطن فى المنيا محافظ المنيا أثناء متابعته حملة 100 مليون صحة
المنيا - فريق المحافظات
إضافة تعليق

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات لـ 2 مليون و281 ألف و941 مواطناً ، بنسبة 90% من المستهدف اليومى التراكمى للمحافظة منذ بدء أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية بالمحافظة.

 أكد المحافظ أن كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الحرجة والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة و سيارات العيادات المتنقلة تواصل استقبال المواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى التابعة لها لإجراء المسح الطبى اللازم داعياً جميع المواطنين للمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحتهم .

من جانبها، أوضحت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المبادرة تستهدف فى محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن ، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة لاستقبال المواطنين، مؤكدة أن المسح الطبى مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.

وأضافت وكيل الوزارة ان هناك متابعة دورية لسير أعمال المبادرة فى المستشفيات والوحدات وأماكن تواجد فرق العمل الطبية للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة، و تقديم كافة التسهيلات للمواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فحص 2 مليون و379 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية

المنيا

محافظ المنيا

حملة 100 مليون صحة

توقيع الكشف الطبى

مستشفيات محافظة المنيا

فيروس سى

وكيل وزارة الصحة بالمنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة