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الإثنين، 15 أبريل 2019 01:37 م
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"مياه الإسكندرية" تجرى أعمال نقل خطوط كوبرى الناموس لتنفيذ محور المحمودية

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:35 م
"مياه الإسكندرية" تجرى أعمال نقل خطوط كوبرى الناموس لتنفيذ محور المحمودية جانب من الجولة
الإسكندرية - جاكلين منير
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قام المهندس أحمد جابر بجولة ميدانية، قام خلالها بتفقد أعمال ترحيل خطوط المياه بكوبرى الناموس فى إطار تنفيذ مشروع محور المحمودية ، كما قام بزيارة المعمل المركزى.

وقام المهندس أحمد جابر يرافقه المهندس السيد ريان رئيس قطاع إنتاج وتوزيع غرب بالمرور الميدانى لتفقد أعمال ترحيل وتركيب خطوط المياه والعدايات بمنطقة كوبرى الناموس يرافقه فريق عمل المشروعات وهندسة الشبكات حيث قابل اللواء أحمد العزازى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية وتم مناقشة جميع المهام الواجب تنفيذها لإنهاء مشروع تطوير محور ترعة المحمودية على النحو الأمثل وفى الوقت المحدد.

كما قام بجولة ميدانية داخل المعمل المركزى للإطمئنان على النواحى المعملية والفنية وسير العمل على الوجه الأمثل حيث قدمت الدكتورة مها دويدار رئيس قطاع المعامل والبحوث تقريرا وافيا عن ما تم فى الآونة الأخيرة من تطورات لآليات العمل داخل المعمل المركزي.

وقام الجميع بالمرور داخل جميع أقسام المعمل و عرض مجموعة من الكيميائيين شرحا وافيا عن ما تم توفيره من أحدث الأجهزة المعملية المستخدمة لإنتاج مياه صالحة للإستهلاك و مطابقة للمواصفات القياسية .

وتفقد س خلال جولته عنابر الطلمبات و المرشحات والمروقات بمحطة النزهة وأصدر تعليمات بضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية للمحطة من أجل الحفاظ على المستوى المناسب لكونها حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.


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