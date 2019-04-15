موقف إنسانى.. شباب سعودى ينقذون عائلة جرفت السيول سيارتهم.. "فيديو"

كتب محمد عبد العظيم

فى موقف إنسانى شارك مجموعة من الشباب السعودى فى إنقاذ عائلة بعد أن جرفت السيول سيارتهم، حيث تمكن الشباب من الوصول إلى السيارة وسط المياه وإخراج الأسرة بشكل كامل، وذلك بعد أن تم ربط حبل فى السيارة وبدأ الشباب التحرك نحوها لتتم عملية الإنقاذ بنجاح.



إنقاذ أسرة سعودية من الأمطار

وتسببت الأمطار الغزيرة التى شهدتها العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها فى تعرض عدد من قائدى السيارات للخطر خلال الأيام القليلة الماضية، نظرا لتحركهم فى أماكن يرتفع فيها منسوب المياه، مما يعيق حركة السيارات بشكل كبير، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.