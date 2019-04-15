منافسو تيريزا ماى يدعمون بقائها فى السلطة لإتمام المرحلة الأولى من "بريكست"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن المنافسين في الحكومة لخلافة رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي يدعمونها للبقاء في منصبها حتى الخريف، حتى وإن فشلت في الحصول على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان.

وطالب أحد كبار الداعين إلى الخروج ، بحسب الصحيفة ، أن تتنحى ماى، بنهاية يونيو وأثار احتمال تحرك آخر لإقالتها في غضون أشهر ، ولكن أوضح أنصار المنافسين في مجلس الوزراء لخلافتها ، أنهم لا يريدون مسابقة قبل التوصل إلى حل للمرحلة الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حتى لو انهارت المحادثات مع حزب العمال.

وأشارت الصحيفة، إلى إنهم يخشون أن يؤدي تحدي القيادة الصيفية ، قبل موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق ، إلى تسليم المبادرة إلى وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، ووزير بريكست السابق، دومينيك راب، وهما من أبرز المرشحين من حزب المحافظين لخلافة ماى.