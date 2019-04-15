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محافظ الدقهلية بكنيسة مارجرجس: المصريون سيبهرون العالم كما تعودوا دائما

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:04 م
محافظ الدقهلية بكنيسة مارجرجس: المصريون سيبهرون العالم كما تعودوا دائما الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية- شريف الديب
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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، المؤتمر الذي نظمته كنيسة مارجرجس بالمنصورة، برئاسة نيافة الانبا داود أسقف المنصورة وضواحيها وحضره اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني بالدقهلية، واللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، والعقيد أحمد صلاح المستشار العسكري للمحافظة، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. 

وأكد نيافة الانبا داود، على أهمية ترابط أبناء الأمة، وقال إننا شعب واحد لن يفرقنا شئ على مر الزمان ونحن تصدينا لكل المحاولات التي سعت للفرقة وانتصرنا عليها، وأضاف أن علينا واجب تجاه الوطن والرئيس وهو ان نخرج جميعا وندهب إلى لجان التصويت لنقول كلمة سواء. 
 
ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أننا نجتمع اليوم لتحقيق هدف نبيل وهو اعادة بناء الدولة المصرية على أسس ديمقراطية حقيقية وأضاف أن العالم كله يتابع ما يحدث في مصر ويترقب كلمة المصريين الذين يوجهون كل يوم رسائل مبهرة للعالم في مقدمتها أننا شعب واحد متماسك وأننا سنخرج لنقول ما نعتقد أنه صحيح لصالح المستقبل.
 
 
 

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