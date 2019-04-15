محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات تضم 33 موظف بالأحياء والمراكز والمدن

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بندب والحاق 33 موظف من موظفى الأحياء والمراكز والمدن وذلك فى اطار سعى محافظة الجيزة لاستغلال الموارد البشرية المتواجدة لديها والاستفادة منها فى عدد من الإدارات بالأحياء والمراكز والمدن التى تعانى من نقص فى الكوادر البشرية لديها .

وجاء قرار المحافظ للاستفادة من المؤهلات الوظيفية لكلاً منهم وتوزيعهم للعمل فى الإدارات التى تناسب مؤهلاتهم وذلك استكمالاً للخطة التى تطبقها المحافظة فى ضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز والمدن .



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