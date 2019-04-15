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ضبط 20 لمبة مزودة بكاميرات تجسس بحوزة راكب قادم من الصين

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:19 م
ضبط 20 لمبة مزودة بكاميرات تجسس بحوزة راكب قادم من الصين مطار القاهرة
كتب ـ أحمد مصطفى
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أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولى ، محاولة تهريب 20 لمبة مزودة بكاميرات تجسس محظور دخولها للبلاد ، أخفاها راكب مصرى لدي وصوله من الصين داخل حقائبه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .

 

اشتبه رجال الجمارك بالمطار فى راكب مصرى صاحب شركة إلكترونيات لدى وصوله على طائرة مصر للطيران القادمة من جوانزو رحلة رقم 959 ، وبتفتيش حقائبه عثر على المضبوطات بين طيات الملابس .

 

أمر إبراهيم عبد اللطيف مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب، وتحرير محضر ضبط وإحالته للجهات المختصة .

 

 


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