ضبط 20 لمبة مزودة بكاميرات تجسس بحوزة راكب قادم من الصين

كتب ـ أحمد مصطفى

أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولى ، محاولة تهريب 20 لمبة مزودة بكاميرات تجسس محظور دخولها للبلاد ، أخفاها راكب مصرى لدي وصوله من الصين داخل حقائبه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .

اشتبه رجال الجمارك بالمطار فى راكب مصرى صاحب شركة إلكترونيات لدى وصوله على طائرة مصر للطيران القادمة من جوانزو رحلة رقم 959 ، وبتفتيش حقائبه عثر على المضبوطات بين طيات الملابس .

أمر إبراهيم عبد اللطيف مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب، وتحرير محضر ضبط وإحالته للجهات المختصة .