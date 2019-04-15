ضبط صاحب شركة لاتهامه بالغش التجاري في أحبار ماكينات الطباعة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب شركة لاتهامه بحيازة 20 عبوة أحبار خاصة بماكينات التصوير والطباعة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع " ماهر. ر " صاحب شركة بالعجوزة بتجميع كمية كبيرة من الحبارات الخاصة بالكمبيوتر وماكينات التصوير مجهولة المصدر والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية والتي تحمل علامات تجارية عالمية معروفة، وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 20 عبوة أحبار خاصة بالكمبيوتر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.