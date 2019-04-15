video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب شركة لاتهامه بالغش التجاري في أحبار ماكينات الطباعة بالعجوزة

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:40 ص
ضبط صاحب شركة لاتهامه بالغش التجاري في أحبار ماكينات الطباعة بالعجوزة ماكينة طباعة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب شركة لاتهامه بحيازة 20 عبوة أحبار خاصة بماكينات التصوير والطباعة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع " ماهر. ر " صاحب شركة بالعجوزة بتجميع كمية كبيرة من الحبارات الخاصة بالكمبيوتر وماكينات التصوير مجهولة المصدر والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية والتي تحمل علامات تجارية عالمية معروفة،  وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات
 
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 20 عبوة أحبار خاصة بالكمبيوتر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية تقودها ممرضة بإشراف طبيب فى 6 أكتوبر

القبض على موظف أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى بنى سويف

مباحث التموين

احبار ماكينات التصوير

غش تجاري

قسم العجوزة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الحضرى: مصر بطل أمم أفريقيا 2019.. ومستعد أشارك لو مهمتى أشيل جزم اللاعبين

الحضرى: مصر بطل أمم أفريقيا 2019.. ومستعد أشارك لو مهمتى أشيل جزم اللاعبين

فيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسى للمشير خليفة حفتر بالاتحادية

فيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسى للمشير خليفة حفتر بالاتحادية

فيديو.. الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد الفوز على أغادير.. إبراهيم حسن الهداف الأفريقى.. جنش يُحافظ على "الكين شيت" للمباراة الخامسة.. الأبيض ينتظر الفائز من النجم والهلال.. وجروس: طموحنا البطولة

فيديو.. الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد الفوز على أغادير.. إبراهيم حسن الهداف الأفريقى.. جنش يُحافظ على "الكين شيت" للمباراة الخامسة.. الأبيض ينتظر الفائز من النجم والهلال.. وجروس: طموحنا البطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة