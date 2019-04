حريق كاتدرائية نوتردام باريس × 10 فيديوهات

كتب محمد رضا

نشب حريق هائل فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين، نتج عنه انهيار برج الكاتدرائية التاريخية ، بينما مايزال الحريق مشتغلًا فى الكاتدرائية وسط جهود مكثفة لمحاولة السيطرة النيران .

FRANCE: World famous #NotreDame cathedral in #Paris on fire...



.... after 10 Catholic churches attacked in ONE week in March 2019https://t.co/gBFOU9d8GB pic.twitter.com/fAz1PSRuwa — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) April 15, 2019

ورصدت صور ومقاطع فيديو عديدة مشاهد الحريق الضخم الذى شب فى الكاتدرائية وفى هذا الإطار ذكر شاهد من رويترز، أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التى ترجع للعصور الوسطى، كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجى الكاتدرائية.

فيما قالت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية للسيطرة على الحريق، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر، إنه يجرى إخلاء المنطقة، كما قال شهود لوكالة رويترز، أن برج كاتدرائية نوتردام انهار جراء الحريق الذى اندلع بها، اليوم الاثنين.

this really is terrible. such a beautiful, cultural building going up in flames is so sad to see. my thoughts are with paris. #NotreDame pic.twitter.com/Cia91efqg6 — saff BANGTAN LOCKDOWN (@epiphanykth) April 15, 2019

my biggest dream was to see this beautiful piece of art, i’m so heartbroken, i want to cry.



stay safe and strong please #NotreDame pic.twitter.com/ZChkfxwczh — doma¹²⁷ (@ltylogy) April 15, 2019

بدورها، أعلنت السلطات الفرنسية، عن فتح تحقيق فى أسباب حريق كاتدرائية "نوتردام"، وأمر النائب العام الفرنسى، بفتح تحقيق فى أسباب الحريق، مشيرة الى أنه حتى الان لا يوجد إصابات فى صفوف العاملين أو المواطنين.

يذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألغى خطاباً كان موجهاً للفرنسيين بسبب الحريق ، حيث قال مسئول بقصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها اليوم الاثنين.

Fire at Notre Dame de Paris just outside my building #Paris #NotreDame pic.twitter.com/KiUxc6QLzo — Camper Joe (@See_Zer0) April 15, 2019

700 years of existence dying in front of us :( #NotreDame pic.twitter.com/yx43J3c8uR — Zoé ♀ (@Honeymoon_Z) April 15, 2019

all this history and culture, beautiful architecture just burning away.

it’s honestly heartbreaking to see #NotreDame pic.twitter.com/jXXmr8olLh — 𝔯𝔢𝔞𝔫𝔫𝔢 • втѕ aт wəмвləy (@min_namgi) April 15, 2019