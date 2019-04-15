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تنفيذ 16 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:46 م
تنفيذ 16 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن تنفيذ 16 حكما قضائيا، وضبط بائعين متجولين، و2 خيال وجمال، و7 مشتبه بهم، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.
 
كما أسفرت حملة أمنية استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، ومنطقة الطالبية، عن ضبط عدد من المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، والصادر ضدهم أحكام قضائية، بالإضافة إلى إزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 
 

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