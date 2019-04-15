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تأخر إقلاع 6 رحلات بمطار القاهرة عن مواعيدها بسبب الصيانة وظروف التشغيل

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:47 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات بمطار القاهرة عن مواعيدها بسبب الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة
كتب ـ أحمد مصطفى
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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 6 رحلات جوية دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، فضلا عن الأحوال الجوية في بعض مطارات الوصول للرحلات.

 

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن المطار شهد تأخر رحلتين للخطوط التركية متجهتان إلى إسطنبول أحدهما تحمل رقم 691 والثانية رقم 693، بسبب أعمال التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط البريطانية رقم 154 المتجهة إلى لندن.

 

وأضافت المصادر، أن رحلة طيران الاتحاد رقم 650 والمتجهة الي أبوظبي تأخر إقلاعها، وأيضا رحلتين الخطوط السعودية أحدهما تحمل رقم 318 المتجهة إلى المدنية المنورة، والأخرى تحمل رقم 382 متجهة إلى جدة، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول.

 

وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات فوق مطار القاهرة تسير وفقا لجداول الرحلات دون وجود أي إخطارات بالإلغاء أو التعطل بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها القاهرة، مشيرا إلى أن بعض التأخيرات الطفيفة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات هي لظروف تشغيل الرحلات وأعمال الصيانة العادية للرحلات.

 

 


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