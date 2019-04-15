video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 03:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. انتخابات المرشدين السياحيين لاختيار النقيب العام

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:30 ص
اليوم.. انتخابات المرشدين السياحيين لاختيار النقيب العام انتخابات المرشدين السياحيين- أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، إنه من المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات، اليوم الإثنين 15 إبريل 2019، فى 14 لجنة للتصويت بكافة المحافظات، مشيرا إلى أنه لإجراء الانتخابات يستلزم ذلك نسبة حضور 50% ممن لهم حق التصويت كنصاب قانونى، طبقًا لمواد القانون رقم 43، 46، من المُسددين لاشتراكات عام 2018 على الأقل.


وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حال عدم اكتمال النصاب القانونى، فسيتم إعادة التصويت يوم الإثنين 22 أبريل 2019، بحضور 25، مشيرًا إلى أن التصويت سيتم لاختيار النقيب العام من بين 4 من المرشدين السياحيين على مقعد النقيب العام، وهم: رامى سمير فراج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى، إيناس صادق محمد خطاب، و23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة العامة.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة المرشدين السياحيين تطلق تطبيقا لتعريف أعضائها بلجانهم الانتخابية

نقابة المرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين

نقيب المرشدين السياحيين

اخبار نقابة المرشدين السياحيين




لا تفوتك
هدف محمد صلاح فى تشيلسي يثير دهشة أسطورة أرسنال.. فيديو

هدف محمد صلاح فى تشيلسي يثير دهشة أسطورة أرسنال.. فيديو

الحضرى: مصر بطل أمم أفريقيا 2019.. ومستعد أشارك لو مهمتى أشيل جزم اللاعبين

الحضرى: مصر بطل أمم أفريقيا 2019.. ومستعد أشارك لو مهمتى أشيل جزم اللاعبين

فيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسى للمشير خليفة حفتر بالاتحادية

فيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسى للمشير خليفة حفتر بالاتحادية

وزارة التموين: بدء استلام القمح المحلى من المزارعين اليوم

وزارة التموين: بدء استلام القمح المحلى من المزارعين اليوم

فيديو.. الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد الفوز على أغادير.. إبراهيم حسن الهداف الأفريقى.. جنش يُحافظ على "الكين شيت" للمباراة الخامسة.. الأبيض ينتظر الفائز من النجم والهلال.. وجروس: طموحنا البطولة

فيديو.. الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد الفوز على أغادير.. إبراهيم حسن الهداف الأفريقى.. جنش يُحافظ على "الكين شيت" للمباراة الخامسة.. الأبيض ينتظر الفائز من النجم والهلال.. وجروس: طموحنا البطولة

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة