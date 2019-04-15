الدكتورة رانيا المشاط عن كاتدرائية نوتردام: ندعو أن تبقى آمنة

كتب محمد رضا

علقت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، على الحريق المأساوى الذى نشب فى كاتدرائية نوتردام، اليوم الاثنين، وقالت "قلبنا مع كل الفرنسيين ومواطنى العالم، إنه لأمر محزن أن نرى هذا الهيكل التاريخى والمبدع ينهار.. ندعو أن تبقى آمنة".

يذكر أن حريق هائل نشب فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين، نتج عنه انهيار برج الكاتدرائية التاريخية، بينما مايزال الحريق مشتغلًا فى الكاتدرائية وسط جهود مكثفة لمحاولة السيطرة النيران.



تدوينة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

بدورها، أعلنت السلطات الفرنسية، عن فتح تحقيق فى أسباب حريق كاتدرائية "نوتردام"، وأمر النائب العام الفرنسى، بفتح تحقيق فى أسباب الحريق، مشيرة الى أنه حتى الان لا يوجد إصابات فى صفوف العاملين أو المواطنين.

فيما ألغى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خطاباً كان موجهاً للفرنسيين بسبب الحريق، حيث قال مسئول بقصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها اليوم الاثنين.