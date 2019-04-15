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"الجنايات" تستمع اليوم للشهود فى محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن فى بولاق الدكرور

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:02 ص
"الجنايات" تستمع اليوم للشهود فى محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن فى بولاق الدكرور محكمة-ارشيفية
كتب سليم على
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تستكمل الدائرة 3 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، سماع الشهود فى محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية فى القضية رقم 4405 جنايات بولاق الدكرور لسنة 2011 المقيدة برقم 2890 كلي جنوب الجيزة لسنة 2011.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد زكى وسكرتارية محمد الجمل ومحمد خميس.

وتضمن قرار إحالة المتهمين ( محمد.ن) و(علي. ا) و(محمد.ص) و(بليغ.ا) و(طارق. ن) لمحكمة الجنايات شهادة الشهود التى أفادت بأنهم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب المارة ما أدي لمقتل ( محمود. ع) وإصابة كل من (هشام. ف) و(عماد.ح) .

كما تضمن قرار الإحالة مأ أكده تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة جاءت نتيجة الإصابة بمقذوفات نارية رشية من الأمام وأحدثت تهتكا بالرئة اليسرى وإصابة فى القلب، تبعها نزيف غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة.

كانت تحريات رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور السرية إحراز المتهمين كل على حدة أسلحة نارية وذخائر وإطلاق أعيرة صوب المارة غير عابئين بنتيجة أفعالهم بل مرحبين بوفاة وإصابة أى من المجني عليهم.

 


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