video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارتا التخطيط والعدل تفتتحان مقر قسم طب شرعى ميدانى فى الأقصر

الأحد، 14 أبريل 2019 10:40 ص
وزارتا التخطيط والعدل تفتتحان مقر قسم طب شرعى ميدانى فى الأقصر هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتبت هبة حسام
إضافة تعليق

استمرارًا للتعاون المثمر بين وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والعدل من أجل التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، قام كلا من خالد عبدالوهاب، مساعد وزير العدل للطب الشرعى والخبراء وأحمد كمال، مدير مشروعات بوزارة التخطيط بافتتاح مقر قسم طب شرعى ميدانى بمحافظة الأقصر، وذلك بعد ميكنة وتطوير الأعمال به.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الافتتاح يأتى فى إطار خطة عمل الوزارتين، والتى تهدف إلى تطبيق وتطوير منظومة فرض وإنفاذ القانون والتى تعمل فى الأساس على تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدة على أن مصلحة الطب الشرعى تعد من الخدمات التى تخدم قطاع عريض من المواطنين، مضيفة أن هذه المرحلة تشهد تنسيقًا أكبر وأكثر فاعلية بين الجهات وهو الأمر الذى يخدم فى النهاية خطط الدولة التنموية.

وأكدت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى أن ميكنة الخدمات الحكومية تسهم فى رفع كفاءة تلك الخدمات وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذى يسهم بدوره فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من أجل جذب مزيد من الاستثمارات مما ينعكس على زيادة معدلات النمو.

ومن جانبه أشار أحمد كمال إلى أن عدد أقسام الطب الشرعى التى تم ميكنتها وتطويرها حتى الآن وصل إلى  23قسم طب شرعى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والأقصر.

وكانت وزارتا التخطيط والعدل قد افتتحتا منذ أيام مقر قسم أبحاث التزييف والتزوير التابع لمصلحة الطب الشرعى بمحافظة القليوبية بعد تطويره وميكنة دورة العمل الداخلية به، حيث شملت أعمال التطوير به إنشاء حجرة خوادم رئيسية وربطها بشبكة بيانات داخلية مستحدثة من أجل تحقيق السرعة والدقة فى تداول البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى العمل على تأمين المعلومات بها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هالة السعيد: رؤية مصر 2030 تهدف لجعل شبابنا أكثر إبداعية وابتكار وإنتاجية

وزارة التخطيط

التخطيط

الاصلاح الادارى

اخبار الاقتصاد

هالة السعيد




لا تفوتك
"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة