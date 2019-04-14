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الأحد، 14 أبريل 2019 11:14 م
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هيئة تنشيط السياحة تفتتح الجناح المصرى بمعرض COTTM بالصين

الأحد، 14 أبريل 2019 11:00 م
هيئة تنشيط السياحة تفتتح الجناح المصرى بمعرض COTTM بالصين المهندس أحمد يوسف
كتبت آمال رسلان
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تفتتح الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ، غدا الاثنين ،الجناح المصرى فى معرض COTTM بالصين والذى يعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 ابريل الجارى، حيث تشارك الهيئة بجناح مساحته 100 متر مربع ويشارك به 12 فندق وشركة سياحية مصرية، بالإضافة الى شركة مصر للطيران.
 
وأكدت الهيئة ،أن المشاركة تأتى فى ضوء خطة وزارة السياحة نحو فتح أسواق سياحية جديدة لرفع الحركة السياحية الوافدة لمصر وخاصة من الأسواق الواعدة ومنها السوق الصينية، وأكد المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة، على أهمية المشاركة فى هذا المعرض الذى يعتبر من أهم المعارض السياحية التى تقام بالصين خاصة فى ظل مشاركة معظم الشركات السياحية الصينية.
 
 
وأشار المهندس أحمد يوسف، إلى أن مشاركة الهيئة فى هذا المعرض جاءت فى إطار خطة الهيئة لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر، موضحا أن المعرض يشارك به هذا العام 70 دولة ويبلغ عدد العارضين به 450 عارض، وكما يشارك عدد 4000 شركة صينية بالمعرض، ويحتوى المعرض على العديد من الأجنحة الخاصة بسياحة المؤتمرات والحوافز والسياحة الترفيهية والثقافية وغيرها من الانماط السياحية المختلفة.
 
 
 
 
 

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