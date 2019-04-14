video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 4 عناصر من "داعش" بالعراق بينهم قيادى بارز فى ديالي

الأحد، 14 أبريل 2019 08:00 م
مقتل 4 عناصر من "داعش" بالعراق بينهم قيادى بارز فى ديالي عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
إضافة تعليق

 قتلت القوات الأمنية العراقية، 4 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى، بينهم قيادى بارز بمحافظة ديالى شرقى العراق.

وأوضحت مصادر أمنية عراقية - فى تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الأحد - أنه ومن خلال عملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب، قُتل الإرهابى المدعو (محمد سلمان داود) وثلاثة من معاونيه.. مشيرة إلى أن الإرهابى كان يشغل منصب ما يسمى بـ"الوالى العسكري" فى منطقة حمرين بمحافظة ديالى.

يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق أعلن - فى وقت سابق - انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم (داعش) فى تلال حمرين بالمحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 14 داعشيا خلال ضربات لطيران الجيش العراقى فى كركوك

مقتل 4 عناصر من داعش

أخبار العراق

العراق

الجيش العراقى

ديالي




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة