محلل يتوقع اختبار المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى المقاومة 15320 نقطة

كتب هانى الحوتى

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية شهد ضغوطا بيعية معظم جلسات الأسبوع الماضى، مما أدى إلى تراجعه من مستويات 15300 نقطة إلى 15000 نقطة، وذلك فى إطار الحركة العرضية قصرة الأجل التى يشهدها المؤشر بين مستوى الدعم 14470 نقطة إلى 15320 نقطة مستوى مقاومة، وسط انخفاض فى أحجام التداول، وعدم تحرك الأسهم بشكل جماعى خلال الصعود، حيث يتأثر المؤشر بصعود الأسهم المرتفعة الأوزان النسبية خاصة سهم البنك التجارى الدولى، وهو الأمر الذى يجعل الانتقائية هى السائدة نظرا لضعف السيولة بالسوق.

وتوقع جمال الدين، أن يتمكن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية من الاستقرار أعلى مستوى 14900-15000 نقطة، كمنطقة للدعم والتحرك باتجاه اختبار مستوى المقاومة 15320 نقطة، والذى يعد مستوى هام للغاية، حيث باختراقه يتم استئناف الاتجاه الصاعد متوسط الأجل لمستهدفات 15500 و16000 نقطة، وهو الأمر القائم طالما أن المؤشر أعلى مستوى 14470 نقطة على الأجل المتوسط.