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كاتب سعودى مشيدا يزيارة الرئيس السيسى لواشنطن :زادت التقارب العربى الأمريكى

الأحد، 14 أبريل 2019 09:24 ص
كاتب سعودى مشيدا يزيارة الرئيس السيسى لواشنطن :زادت التقارب العربى الأمريكى الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى
الكويت (أ ش أ)
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قال الكاتب الصحفى السعودى مشعل أبا الودع الحربى، "إن الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى الى الولايات المتحدة، بدعوة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة التى تخص البلدين، بالاضافة الى الأوضاع فى الشرق الأوسط كانت ناجحة بكل المقاييس، ساهمت فى تقريب وجهات النظر المصرية والعربية مع الإدارة الأمريكية".

وأكد الحربى – فى مقال له بجريدة "السياسة" الكويتية، نشر اليوم الأحد تحت عنوان (قراءة فى زيارة الرئيس المصرى إلى واشنطن) – أهمية الزيارة فى ظل النجاحات التى تحققها مصر فى كل الملفات، سواء فى الداخل المصرى أو الخارج، وقال " إن ذلك يؤكد عودتها إلى دورها الطبيعي، بعد أن توقفت بعد 25 يناير 2011، فى ظل محاولات قطر وتركيا عرقلة مصر عن القيام بدورها الطبيعى فى عدد من القضايا، وهو ما أثر كثيرا على الاقتصاد المصري".

وأضاف الكاتب " أن مصر استطاعت مواجهة الإرهاب، وتحقيق نجاحات اقتصادية شهد لها العالم، بعد أن طبقت برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى ساهم فى جذب استثمارات الى مصر، وعلى راسها الاستثمارات الأمريكية التى وصلت إلى 16 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها فى أعقاب زيارة الرئيس السيسى الى واشنطن".

واستطرد الحربى قائلا: "ترامب أبدى إعجابه بما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إنه يقوم بعمل عظيم، وأشاد بدور مصر فى مواجهة الارهاب، وأعلن مساندة الولايات المتحدة لمصر فى حربها ضد الإرهاب، وهذا يدل على أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة عادت بقوة، بل ربما أفضل من سابق عهدها، فى ظل وجود تفاهم بين القاهرة وواشنطن فى كل الملفات المشتركة بين البلدين، والملفات والقضايا التى تخص الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومصر تلعب دورا مهما فى التهدئة بين (حماس) وإسرائيل، ومحاولات رفع الحصار عن قطاع غزة، بالإضافة إلى الدور المصرى فى المصالحة الفلسطينية، ومحاولة مصر تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية".

ووصف اللقاء السادس بين الرئيسين السيسى وترامب، بـ "الناجح بكل المقاييس"، وقال الكاتب " إن الرئيس الأمريكى يقدر الدور المصري، بل أبدى إعجابه بالرئيس السيسى عندما كان ترامب مرشحا للرئاسة، واتهم إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما وقتها بالتقصير فى مساعدة مصر على مواجهة الإرهاب فى سيناء، وأن إدارة أوباما هى التى دعمت "الأخوان" للوصول إلى الحكم فى مصر، وساهمت فى ظهور"داعش" فى الشرق الأوسط"

واختتم الكاتب السعودى مقاله، قائلا " إن تحركات الرئيس السيسى الناجحة، وتحقيق مصر نجاحات فى كل الملفات، صفعة للذين حاولوا تدمير مصر"، مؤكدا أنهم لم ولن يستطيعوا، لأن مصر أكبر منهم ومن مخططاتهم الخبيثة.

 


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