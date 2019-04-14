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فيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسى للمشير خليفة حفتر بالاتحادية

الأحد، 14 أبريل 2019 09:42 م
فيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسى للمشير خليفة حفتر بالاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشير خليفة حفتر
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حيث تم بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وحرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا.
 
وأكد الرئيس السيسى دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبى فى كافة الأراضى الليبية، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء فى إعمار ليبيا والنهوض بها فى مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبى العظيم.
 

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السيسي

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خليفة حفتر

لقاء السيسي وحفتر




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