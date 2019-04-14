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صور.. جذوع أشجار بديلة لأغطية بيارات الصرف الصحى بالطريق الرئيسى بالسنطة

الأحد، 14 أبريل 2019 06:00 ص
صور.. جذوع أشجار بديلة لأغطية بيارات الصرف الصحى بالطريق الرئيسى بالسنطة جذوع أشجار بديلة لأغطية بيارات الصرف الصحى
الغربية - مصطفى عادل
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شهد طريق السنطة الجعفرية بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد أن تم نزع أغطية بيارات الصرف الصحى، الأمر الذى ينذر بكارثة تهدد أرواح المواطنين، خشية سقوطهم بها.

ورصد "اليوم السابع" قيام المواطنين باستخدام جذوع الشجر إلى وضعها فى البيارات المفتوحة، لإرشاد المواطنين لتحذيرهم من الوقوع فيها.

كما شهدت قرية مسهلة سرقة غطاء بيارة صرف صحى بالطريق الرئيسى، وأصبحت تمثل خطرا داهما على حياة المواطنين.

واشتكى المواطنون من عدم تحرك مسئولى مجلس المدينة فى تغطية البلوعات منعا لوقوع حوادث، مطالبين بتدخل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، لوضع حل لهذه هذه الكارثة خشية وقوع حوادث على الطريق.

جذوع-اشجار-بديلا-لاغطية-بيارات-الصرف-الصحى-بالطريق-الرئيسي-بالسنطة-(1)
 

 

جذوع-اشجار-بديلا-لاغطية-بيارات-الصرف-الصحى-بالطريق-الرئيسي-بالسنطة-(2)
 

 

جذوع-اشجار-بديلا-لاغطية-بيارات-الصرف-الصحى-بالطريق-الرئيسي-بالسنطة-(3)
 

 

جذوع-اشجار-بديلا-لاغطية-بيارات-الصرف-الصحى-بالطريق-الرئيسي-بالسنطة-(4)
 

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