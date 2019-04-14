صحيفة سعودية: أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين سحبوا استثماراتهم من تركيا

كتب مصطفى عنبر

قالت صحيفة (سبق) السعودية أن عددًا كبيرًا من السعوديين وبعض دول الخليج أقدموا خلال الفترة الماضية على سَحْب استثماراتهم العقارية من تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن مصلحة الشهر العقارى، شهدت إقدام أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين ومحامين ينوبون عنهم على بيع ممتلكاتهم العقارية فى مدينة إسطنبول بسبب تصرفات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الطائشة، وسياسته الخاطئة تجاه السعودية.

وتابعت الصحيفة: جاء الرد من المستثمرين السعوديين ببيع ممتلكاتهم العقارية بأنواعها، وسحب أموالهم من الأسواق العقارية التركية التى تشهد تراجعًا كبيرًا، يقدر بـ46% عما كانت عليه العام الماضى.

ويعيش الاقتصاد التركى حاليًا محنة كبيرة، قد تطيح بالمستقبل السياسى والاقتصادي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أي وقت، بعد أن سجلت معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد تراجعًا مخيفًا بسبب السياسة الاقتصادية العقيمة التى تتبعها الحكومة التركية، بتركيز اهتمامها على الأجندة السياسية على حساب بقية المجالات.

وشهد مؤشر القطاع العقارى التركى تحولاً جذريًّا من الصعود المدوى إلى الهبوط المُر، الذى سيكبد القطاع خسائر بمليارات الدولارات، سرعان ما تنعكس على بقية القطاعات.

وجاء تراجع القطاع العقارى على وقع تراجع مماثل وجديد في سعر الليرة التركية أمام الدولار؛ إذ تراجعت الليرة إلى 5.8100 ليرة مقابل الدولار، تحت تأثير نتائج الانتخابات البلدية فى إسطنبول، مع خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم العاصمة أنقرة.