تحرير 1006 مخالفات متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1006 مخالفات مرورية متنوعة وشملت 456 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و56 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و31 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 5 سيارات و65 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و20 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 13 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و10 مخالفات بيئة و100 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 16 مخالفة خط السير و16 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و12 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 21 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 15 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و27 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص، تحميل ركاب فى الصندوق و10 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و19 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارة متروكة و29 مخالفة إزالة فاميه وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و30 مخالفة مواقف عشوائية و8 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.