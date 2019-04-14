video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 05:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو: نأمل أن تكون لدينا أفكارا مختلفة تسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل إلى حل للنزاع

الأحد، 14 أبريل 2019 04:02 ص
بومبيو: نأمل أن تكون لدينا أفكارا مختلفة تسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل إلى حل للنزاع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أن الرؤية التى سوف تطرحها الولايات المتحدة في المستقبل - في اشارة واضحة لما يسمى بـ "صفقة القرن" - سوف تنطوى على تغير جوهرى عن النموذج الذى استخدم في الماضى.

 

وقال بومبيو - في مقابلة صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم ) في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية :" نأمل أن تكون لدينا أفكارا مختلفة وفريدة من شأنها أن تسمح لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل إلى حل للنزاع القائم بينهما".

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن اعتزامه الكشف عن " صفقة القرن " في شهر يونيو المقبل .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مايك بومبيو: قرار تصنيف الحرس الثورى منظمة إرهابية يسرى خلال أسبوع

السيسي يؤكد لوزير خارجية أمريكا موقف مصر الثابت بالتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق شعب فلسطين.. والتسوية السياسية بسوريا وليبيا واليمن.. "بومبيو" يشدد على تكثيف التنسيق مع مصر.. والرئيس يستقبل كبير مستشاري ترامب

بومبيو يدين هجوم بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية بأفغانستان

بومبيو: خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستطرح "قريبا"

بومبيو

امريكا

اسرائيل

فلسطين




لا تفوتك
إصابة مروعة لحارس حوريا الغينى خلال لقاء الوداد بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

إصابة مروعة لحارس حوريا الغينى خلال لقاء الوداد بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

"غباؤه أوقعه".. كذبة عمرها 12 عاما تدخل صاحبها السجن.. رجل إيطالى خدع الدولة وأصدقاءه بإعاقة مزيفة من أجل معاش تقاعدى.. التقى بابا الفاتيكان وحصل على 118 ألف جنيه إسترلينى.. ويستعد لخوض الانتخابات.. فيديو وصور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لسان حال الأهلاوية بعد الخروج.. "الحكم لولاه عليا.. مكانش صن دوانز عملها فيا".. شاهد كيف سخر الجمهور الأحمر من حكم المباراة بكاري جاساما ليودع البطولة الأفريقية بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة