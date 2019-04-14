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الفلبين تؤكد مقتل قيادي لجماعة إرهابية موالية لداعش

الأحد، 14 أبريل 2019 03:08 م
الفلبين تؤكد مقتل قيادي لجماعة إرهابية موالية لداعش عناصر داعش
رويترز
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أكد مسؤولون فلبينيون اليوم الأحد أن قائد تحالف لمتشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابى، كان ضمن 4 متمردين قتلوا فى اشتباك مع الجيش الشهر الماضى.

وأكد وزير الدفاع دلفين لورنزانا مقتل أبو دار بناء على نتائج تحليل الحمض النووى (دى.إن.أيه). وتعتقد قوات الأمن أن أبو دار قاد ميليشيات موالية لتنظيم داعش الإرهابى فى جنوب الفلبين يضم أجانب.

وقتل الأربعة خلال اشتباك فى إقليم لاناو ديل سور. وأكد الميجر جنرال روبرتو أنكان، قائد فرقة الأولى مشاة فى الجيش، مقتل أبو دار. ووصف الأمر بأنه "إنجاز كبير للحكومة ولسكان لاناو ديل سور الذين عملوا معنا لتخليص إقليمهم الحبيب من الإرهابيين".

 

 


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