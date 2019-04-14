العثور على جثة سائق توك توك بعد سرقته بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بقتل سائق لسرقة التوك توك الخاص به بالصف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة يوسف.م.ن" سائق توك توك، مصابا بعدة جروح وكدمات.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه استدرجه مجهولين لتوصيلهم، إلا أنه اختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته، وكشفت التحريات الأولية أن السرقة وراء ارتكاب المتهمين الجريمة.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة لضبط مرتكبى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.