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الأحد المقبل.. انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مقدونيا الشمالية

الأحد، 14 أبريل 2019 11:30 م
الأحد المقبل.. انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مقدونيا الشمالية اقتراع - أرشيفية
سكوبى /أ ش أ/
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تجرى الأحد المقبل، الانتخابات الرئاسية فى مقدونيا الشمالية، وسط بروز عدد من القضايا الساخنة على برامج المرشحين أبرزها تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى مقدونيا الشمالية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن ستيفو بينداروفسكى - مرشح يسار الوسط - دافع فى تجمع انتخابى اليوم فى العاصمة سكوبى عن الاسم الجديد، قائلًا إنه "يمثل خطوة مهمة لتمهيد الطريق نحو انضمام مقدونيا الشمالية إلى حلف الأطلنطي".

وأكدت المرشحة الرئاسية المحافظة سيليانوفسكا دافكوفا، أن الحكومة الحالية تتحمل المسئولية عن هذا التغيير المؤلم، متهمة إياها بالفساد والمحاباة.

وكانت اليونان ومقدونيا توصلتا فى العام الماضى إلى اتفاق بشأن اسم الدولة اليوغوسلافية السابقة، بحيث يصبح مقدونيا الشمالية، ما أدى إلى إنهاء 27 عامًا من النزاع بين الدولتين والذى وقف حجرة عثرة فى طريق انضمام مقدونيا الشمالية إلى الناتو.

 


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