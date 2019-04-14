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إغلاق صناديق الاقتراع فى لبنان لاختيار المقعد النيابى السُنّى بطرابلس

الأحد، 14 أبريل 2019 08:39 م
إغلاق صناديق الاقتراع فى لبنان لاختيار المقعد النيابى السُنّى بطرابلس اقتراع _ صورة أرشيفية
بيروت /أ ش أ/
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أغلقت صناديق الاقتراع فى الانتخابات النيابية الفرعية لشغل مقعد نيابى مخصص للطائفة السُنّية بمدينة طرابلس شمالى لبنان ،مساء اليوم الأحد،وبدأت أعمال فرز أصوات الناخبين بحضور مندوبى المرشحين.

وكانت لجان الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ السابعة صباحا، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى العملية الانتخابية نحو 241 ألف ناخب يتوزعون على 43 مركزا انتخابيا و 416 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس على الفوز بالمقعد النيابى 8 مرشحين، وسط توقعات شبه مؤكدة بحسم مرشحة (تيار المستقبل) ديما جمالى المنافسة لصالحها بفارق كبير عن أقرب المنافسين، خاصة وأن قوى الثامن من آذار السياسية المناوئة لتيار المستقبل وزعيمه رئيس الحكومة سعد الحريري، لم تدفع بمرشح فى الانتخابات.

وعقب إغلاق صناديق الاقتراع بفترة وجيزة، خرج أنصار تيار المستقبل إلى شوارع طرابلس ليحتفلوا مبكرا بفوز مرشحة التيار ديما جمالي.

وأدلى الزعماء السياسيون لـ (عاصمة الشمال) بأصواتهم فى العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر، معلنين تأييدهم مرشحة تيار المستقبل، وهم رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، والوزير السابق محمد الصفدى وزوجته فيوليت الصفدى وزيرة الدولة لشئون التمكين الاقتصادى للنساء والشباب، وعضوا مجلس النواب عن تيار المستقبل فى طرابلس سمير الجسر ومحمد كباره، وعضو المكتب السياسى لتيار المستقبل مصطفى علوش، والوزير السابق أشرف ريفي، كما دعوا قواعدهم الانتخابية ومؤيديهم ومناصريهم إلى التصويت لصالح مرشحة تيار المستقبل.

ولم تشهد العملية الانتخابية على مدى اليوم، أية اضطرابات أو شوائب، وبدا الإقبال ضعيفا فى عدد من لجان الاقتراع، وهو الأمر الذى فسره سياسيون وقياديون بالجهاز الانتخابى لتيار المستقبل، بأنه يرجع إلى أن الانتخابات الفرعية تجرى على مقعد واحد فقط وعلى مستوى الدائرة الصغرى فى مدينة طرابلس، وأن هذا الأمر يعد طبيعيا فى ظل غياب المنافسة الواسعة.

من جانبها، ذكرت البوابة الرقمية لتيار المستقبل (مستقبل ويب) أن مجموع المقترعين فى الانتخابات بطرابلس، بلغ قرابة 29 ألف ناخب بنسبة 13 % ممن يحق لهم الانتخاب والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الفرعية.

 


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