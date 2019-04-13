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وزيرة السياحة: أمم أفريقيا تبرز إمكانيات مصر لتنظيم البطولات العالمية

السبت، 13 أبريل 2019 10:20 ص
وزيرة السياحة: أمم أفريقيا تبرز إمكانيات مصر لتنظيم البطولات العالمية رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت ــ آمال رسلان
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أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أن السياحة الرياضية تعد من أهم الأنماط السياحية التي تلقي رواجاً بين مختلف الفئات والجنسيات، وتساعد بشكل مباشر في زيادة عدد السائحين وزيادة نسب الإشغالات السياحية في المدن التي تشهد البطولات.

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط عن احتفالية قرعة بطولة الأمم الأفريقة، إن تنظيم هذه الاحتفالية من أمام الأهرامات وتمثال أبو الهول مهد التاريخ والحضارة وعلى مقربة من المتحف المصري الكبير #GEM2020 له أهمية كبرى، مؤكدة على أن استضافة مصر لمثل هذه البطولات الدولية الهامة يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة وإبراز ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات سياحية تؤهلها لتنظيم البطولات الرياضية العالمية

 

 وشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في مراسم حفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2019 وذلك تحت سفح أهرامات الجيزة.

وحضر الحفل عدد من الوزراء منهم الدكتور خالد العناني وزير الاثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى بالكاف والفيفا، بالإضافة إلى لفيف من السفراء الأفارقة والبعثات الدبلوماسية والرياضية ونجوم كرة القدم من القارة الافريقية

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