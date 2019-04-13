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وزيرة الاستثمار من واشنطن: تحقيق الاقتصاد الرقمى يتطلب تمويل ابتكارات الشباب

السبت، 13 أبريل 2019 10:22 ص
وزيرة الاستثمار من واشنطن: تحقيق الاقتصاد الرقمى يتطلب تمويل ابتكارات الشباب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع محرر اليوم السابع فى واشنطن
واشنطن ــ عبد الحليم سالم
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عبد-الحليم-سالم
 
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قارة إفريقيا تحتاج  إلى مراكز الابتكار للشباب.
 
وأضافت سحر نصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" من واشنطن، أن تحويل افريقيا لاقتصاد رقمى لابد أن يتم  من خلال التمويل وبناء القدرات حتى يتمكن ‫الشباب‬ من اتخاذ أفكار جيدة لبناء أعمالهم، لافتة إلى أن التحويل يحتاج لوقت طويل ويتم تدريجيا.
 
وأوضحت أنه يمكن اتخاذ ما حققته مصر نموذجا لتطبيقه فى قارة افريقيا خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يترأس الاتحاد الافريقى ويدعم مبادرات الشباب المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمى.
 

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