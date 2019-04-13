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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 13 أبريل 2019 01:34 م
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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 استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 26 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلن المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط، فى بيان له اليوم السبت، أنه تم مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2616 طن قمح، فى حين غادر 96 سيارة نقل محملة بـ 5004 طن قمح وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153792 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 19869 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 13400 طن يوريا و 1750 طن رمل و 1350 طن أسمنت و 4000 طن سوبر فوسفات.

 

 


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