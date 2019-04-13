محافظ الشرقية: حل 22 ألف شكوى بنسبة 98% من شكاوى المواطنين عبر البوابة الإلكترونية



أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، أن تطبيق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة يتم بناءاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 1855 لسرعة الاستجابة والرد على شكاوى المواطنين إلكترونيا بالتنسيق مع كافة القطاعات والمديريات الخدمية، مشيراً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء قد تلقت 22 ألف و 687 شكوى تم تنفيذ 22 ألف 127 شكوى بنسبة 98% بمختلف القطاعات داخل المحافظة.

أشار المحافظ، إلى أنه يجرى استقبال شكاوى المواطنين من خلال عدد من القنوات والأساليب والطرق، منها وسائل التواصل الحديثة مثل الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك، وخدمة الواتس آب لرقم ( 01270664666)، وخدمة الخط الساخن ( 16528)، وغيرها، ليتم رفع تلك الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعه لمجلس الوزراء مما يساهم فى رفع الوعى المجتمعى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأوضح غراب، أن المنظومة استقبلت عدد من الشكاوى فى العديد من القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة، ففى قطاع القوى العاملة والتشغيل تم استقبال 6819 شكوى مقسمة إلى طلبات عمل وتوظيف وتم توفير ما يقرب من 2000 وظيفة للشباب للعمل فى القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه فى قطاع التضامن الاجتماعى تم استقبال 156 شكوى مقسمة إلى طلبات للحصول على تكافل وكرامة ومعاشات ضمانية ومساعدات مالية وطلبات من متحدى الإعاقة للحصول على كارنية إعاقة تم حل 144 شكوى بنسبة 92 %.

وتابع المحافظ:" تم استقبال 1477 شكوى مقسمة إلى إنشاء مدارس جديدة و إحلال وتجديد وشكاوى خاصة بالعملية التعليمية وتم حل 1455 شكوى بنسبة 98% فى قطاع التعليم، وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تم استقبال 616 شكوى تم حل 603 شكوى بنسبة 97%، وفى قطاع الكهرباء تم استقبال 783 شكوى مقسمة إلى تهالك أعمدة وأسلاك كهربائية للضغط العالى وتغيير أكشاك كهرباء ليتم تنفيذ عدد 769 شكوى بنسبة 98 %.

وفى قطاع الطرق العامة والكبارى تم استقبال 2548 شكوى مقسمة إلى طلبات رصف وإصلاح طرق عامة تم حل 2490 شكوى".

ولفت محافظ الشرقيه، إلى أنه فى قطاع الإسكان تم استقبال 846 شكوى لتوفير سكن أسر أولى بالرعاية وشكاوى من مستلمى الوحدات وطلبات لسرعة تسليم الوحدات الخاصة بهم تم حل 734 بنسبة 98%، أما بخصوص شكاوى التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية تم استقبال 1443 شكوى مقسمة إلى بناء مخالف أو وضع يد بالإضافة إلى طلبات تقنين الأوضاع تم حل 1386 بنسبة 96 %، وشكاوى خاصة بالبيئة تم استقبال 1562 شكوى مقسمة إلى نظافة وتراكمات قمامة وحرق مخلفات تم حل 1500 شكوى بنسبة 98 %.".