محافظ أسوان :رئيس الوزراء بيعشق أسوان والمحافظات الأخرى بتحسدنا

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن محافظة أسوان من المحافظات المحظوظة بين المحافظات المصرية الأخرى، قائلا: رئيس الوزراء بيعشق أسوان والمحافظات الأخرى بيحسدونا.

وأوضح محافظ أسوان، خلال زيارة تفقدية برفقة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، أن شعب يملك عزيمة وإصرار، وهناك اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعاصمة الشباب الأفريقي، فضلا عن الاهتمام من مختلف الوزارات وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة.

واستكمل محافظ أسوان برفقة وزير الشباب والرياضة جولتهما التفقدية، بعقد ندوة ثقافية بمقر نادي أسوان، تضمنت مسابقة ثقافية رياضية بين مراكز الشباب، انتهت بفوز مركز شباب البارود التابع لمحافظة بني سويف بجائزة مالية قدرها 50 الف جنيه بينما فاز مركز شباب الزهور بمحافظة سوهاج بالمركز الثاني بجائزة مالية قدرها 30 الف جنيه.