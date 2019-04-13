video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان :رئيس الوزراء بيعشق أسوان والمحافظات الأخرى بتحسدنا

السبت، 13 أبريل 2019 01:28 م
محافظ أسوان :رئيس الوزراء بيعشق أسوان والمحافظات الأخرى بتحسدنا خلال الزيارة
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
إضافة تعليق
أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن محافظة أسوان من المحافظات المحظوظة بين المحافظات المصرية الأخرى، قائلا: رئيس الوزراء بيعشق أسوان والمحافظات الأخرى بيحسدونا. 
 
 
وأوضح محافظ أسوان، خلال زيارة تفقدية برفقة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، أن شعب يملك عزيمة وإصرار، وهناك اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعاصمة الشباب الأفريقي، فضلا عن الاهتمام من مختلف الوزارات وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة. 
 
واستكمل محافظ أسوان برفقة وزير الشباب والرياضة جولتهما التفقدية، بعقد ندوة ثقافية بمقر نادي أسوان، تضمنت مسابقة ثقافية رياضية بين مراكز الشباب، انتهت بفوز مركز شباب البارود التابع لمحافظة بني سويف بجائزة مالية قدرها 50 الف جنيه بينما فاز مركز شباب الزهور بمحافظة سوهاج بالمركز الثاني بجائزة مالية قدرها 30 الف جنيه. 
IMG_20190413_120106_resized_20190413_011657818
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الشباب يقدم التهنئة لنادى أسوان بعد صعوده للدورى الممتاز بعد غياب موسمين

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

وزير الشباب والرياضة

محافظ اسوان




لا تفوتك
رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة