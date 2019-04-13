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محافظة القاهرة تبحث موقف ميناء أثر النبى النهرى لإزالة التعديات عليه

السبت، 13 أبريل 2019 08:00 ص
محافظة القاهرة تبحث موقف ميناء أثر النبى النهرى لإزالة التعديات عليه اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم بحث موقف ميناء أثر النبى التابع لهيئة النقل النهرى والإجراءات التـى تمـت لإزالة التعديات. 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة أن المحافظ شكل لجنــة تضـم المستشـار القــانونى للمنطقة الجنوبية وممثل للهيئة والأملاك والتخطيط العمـرانى للوقوف علـى الأرض الخــاصة بالمينــاء بأحياء دار السلام ومصر القـديمة. 
 
واشار فؤاد إلى أنه سيتم إعداد خريطـة مسـاحية مــدون عليهــا الــرفع المسـاحى للمنطقـة بمقيـاس رسم 1 :2500 وحصـرالتعــديات المقننة والغــير مقننة مــن قبـل هيئـة النقل النهرى ومحافظة القاهرة وإعداد تقـرير شــامل بكافة المستندات الخاصة بالمشروع . 
 
 

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